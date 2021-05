Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor : le SPAC introduit en Bourse le 2 juin Cercle Finance • 27/05/2021 à 10:17









(CercleFinance.com) - Accor Acquisition Company, le SPAC créé par Accor, a dévoilé jeudi les grandes lignes de son projet d'introduction en Bourse sur Euronext Paris, prévue pour le mois prochain. Ce véhicule d'investissement fondé dans le but exclusif d'acquérir des sociétés dans le secteur hôtelier explique qu'il compte lever quelque 275 millions d'euros, ou jusqu'à 300 millions d'euros en tenant compte de l'option de surallocation, dans le cadre de sa mise en Bourse. L'offre doit prendre la forme d'une émission d''unités', chacune constituée d'une action et d'un bon de souscription, proposées à un prix unitaire de 10 euros. Ce sont ces 'unités' qui seront admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris. En tant que sponsor du SPAC, Accor a prévu de participer à l'opération à hauteur de 14,9 millions d'euros. Une fois l'introduction finalisée, le produit de l'émission sera déposé dans un compte séquestre qui servira à financer des acquisitions, notamment la restauration, le bien-être, le divertissement et l'événementiel. La première cotation est prévue le 2 juin.

