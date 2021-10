Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor : le rapprochement avec Ennismore est finalisé information fournie par Cercle Finance • 04/10/2021 à 09:31









(CercleFinance.com) - Accor a annoncé lundi avoir finalisé la création de sa co-entreprise avec le groupe d'hôtellerie créative Ennismore, le propriétaire entre autres de la marque Mama Shelter, dont il est désormais l'actionnaire majoritaire. Aux termes d'une fusion par apport de titres, le groupe français contrôle désormais près de 66,7% du capital de l'entreprise, les 33,3% restants étant aux mains de Sharan Pasricha, son fondateur. Fidèle à son modèle 'asset light', Accor a prévu de déconsolider les actifs hôteliers en location qui seront regroupés au sein d'une structure distincte, créée en partenariat avec un fonds géré par Keys REIM, qui en devient actionnaire majoritaire avec une participation de 51%. Les filiales de Accor et d'Ennismore détiendront chacune 24,5% de la nouvelle entité. Dans un communiqué, Accor dit vouloir combiner le savoir-faire d'Ennismore en matière de conception de marques, de design et de narratif 'ultra-créatif' avec la puissance de son réseau et de ses capacités de distribution. Pour mémoire, Ennismore réunit 14 marques hôtelières et de co-working, ainsi que plus de 150 restaurants et hauts lieux de la vie nocturne. Son portefeuille comprend aujourd'hui 87 établissements et 146 projets fermes d'ouverture dans le monde, sous des marques en forte croissance telles que Mondrian ou Tribe.

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris -0.97%