Accor : le CAC40 rebondit, pas pas le titre (-3% sous 22E) Cercle Finance • 22/09/2020 à 10:04









(CercleFinance.com) - Le CAC40 rebondit, pas pas le titre Accor qui chute encore de -3% sous 22E. Le titre s'enfonce sous son plancher de la veille et prend la direction de son plancher majeur des 20,75E du 31 juillet en intraday ou du 14 mai (clôture)

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris -2.75%