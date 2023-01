Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor: lancement d'une nouvelle collection d'hôtels information fournie par Cercle Finance • 19/01/2023 à 08:57









(CercleFinance.com) - Accor annonce l'arrivée d'une nouvelle marque au sein de son réseau, 'Handwritten Collection', présentée comme un 'portefeuille international d'établissements au charme singulier et offrant une expérience hôtelière aussi intime que raffinée'.



La chaine hôtelière française enregistre plus de 110 prospects pour Handwritten à travers le monde, totalisant plus de 11.500 chambres, dont 12 adresses déjà signées, parmi lesquelles cinq qui devraient faire leurs débuts dès le premier trimestre 2023.



Les adresses qui rejoindront la collection dans les prochains mois comprennent l'Hotel Shanghai Sheshan Oriental (Chine), l'Hotel Morris à Sydney (Australie) et l'Hôtel Les Capitouls Toulouse Centre (France). Le portefeuille devrait dépasser les 250 hôtels d'ici 2030.





Valeurs associées ACCOR Euronext Paris +1.93%