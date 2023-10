Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor: lancement d'un programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 11/10/2023 à 09:08









(CercleFinance.com) - Accor annonce le lancement d'un programme de rachat d'actions pour 400 millions d'euros, conformément à son engagement de retour aux actionnaires d'environ trois milliards d'euros sur la période 2023-2027.



Cette annonce fait suite au relèvement de sa notation par Standard & Poors au niveau Investment Grade et au succès du refinancement de son obligation hybride perpétuelle d'un montant de 500 millions d'euros émise le 31 janvier 2019.



Accor a conclu un mandat avec un prestataire de services d'investissement pour réaliser ce programme entre ce 11 octobre et le 11 avril 2024, à un prix par action qui ne pourra excéder 70 euros. Les actions rachetées seront affectées à l'objectif d'annulation.





Valeurs associées ACCOR Euronext Paris +1.68%