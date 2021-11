Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor : lance une opération de refinancement obligataire information fournie par Cercle Finance • 15/11/2021 à 10:18









(CercleFinance.com) - Accor annonce aujourd'hui son intention d'émettre de nouvelles obligations senior libellées en Euros à échéance 7 ans d'une taille 'benchmark' arrivant à maturité en Novembre 2028. Les Nouvelles Obligations seront émises sous le format 'Sustainability-Linked Bond '. En même temps, la Société annonce aussi le lancement d'une offre de rachat par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank sur les obligations de la Société d'un montant de 500 millions d'euros portant intérêt au taux de 3,625% à échéance le 17 Septembre 2023 et d'un montant de 600 millions d'euros portant intérêt au taux de 2,50% à échéance 25 Janvier 2024. ' L'intention de la Société est d'échanger les Obligations Visées acquises par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank dans le cadre de l'offre de rachat, contre une partie des Nouvelles Obligations ' indique le groupe.

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris +0.19%