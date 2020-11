Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor : lance une émission d'OCEANE d'environ 500 ME Cercle Finance • 30/11/2020 à 09:36









(CercleFinance.com) - Accor annonce ce jour le lancement d'une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) à échéance le 7 décembre 2027 par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés uniquement. Cette émission porte sur un montant nominal d'environ 500 millions d'euros. ' Le produit net de l'Émission sera affecté aux besoins généraux de la Société, y compris, mais sans s'y limiter, au refinancement de l'échéance obligataire arrivant à échéance en février 2021, dont 550 millions d'euros restent en circulation ' précise le groupe.

