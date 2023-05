Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor: l'UE autorise une opération sur Rimrock Resort Hotel information fournie par Cercle Finance • 17/05/2023 à 12:27









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir autorisé l'acquisition du contrôle conjoint du Rimrock Resort Hotel par Parks Bottom Co Real Estate Holdings Inc. ('Parks Bottom'), Oxford Properties ('Oxford') et Accor Management Canada Inc. ('Accor').



Le Rimrock Resort Hotel est un hôtel de villégiature situé à Banff, Alberta, Canada.

Parks Bottom détient des actifs immobiliers pour le compte du gouvernement de Singapour.

Oxford appartient à OMERS Administration Corporation, un propriétaire, investisseur, promoteur et gestionnaire immobilier mondial. Oxford investit à l'échelle mondiale dans des actifs immobiliers.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, étant donné que le Rimrock Resort Hotel n'exerce aucune activité dans l'Espace économique européen.







