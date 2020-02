Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor :l'UE approuve l'acquisition d'un portefeuille d'hôtels Cercle Finance • 19/02/2020 à 17:13









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé l'acquisition du contrôle conjoint d'un portefeuille de 73 hôtels situés en Hongrie, Lituanie, Pologne, Roumanie, Slovaquie et République Tchèque par AccorInvest S.A., société basée au Luxembourg, et le groupe Accor, basé en France. Le portefeuille de 73 hôtels appartient actuellement à la société d'investissement polonaise Orbis, une filiale d'Accor et comprend des hôtels de luxe, haut de gamme ainsi que de classe économique. ' La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence compte tenu de son impact très limité sur la structure du marché '.

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris +0.46%