Accor, Kering, Sanofi... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Accor

La stratégie de croissance d'Accor pour 2024 en Inde inclut l'ouverture de six hôtels dans les segments premium, milieu de gamme et économique, et de trois hôtels luxe et lifestyle, qui enrichiront son portefeuille déjà diversifié, a indiqué le groupe hôtelier. Ce dernier a ajouté près de 1000 chambres en 2023 à son portefeuille indien grâce à l'ouverture du Novotel Mumbai International Airport, du Novotel Jaipur Convention Centre, du Novotel Jodhpur ITI Centre, du Grand Mercure Agra, de l'ibis Mumbai Thane et de l'ibis Styles Goa Vagator. Accor exploite actuellement 62 hôtels dans le pays.

Akwel

L'équipementier-systémier pour l'industrie automobile et poids lourd communiquera ses résultats annuels.

Bio-UV

Bio UV affiche un résultat net part du groupe de 100 000 euros en 2023, contre 2,4 millions en 2024. Le spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau par UV a réalisé un chiffre d'affaires de 43,1 millions d'euros, en repli de 16% sur un an. L'Ebitda est également en recul à 5,5 millions d'euros contre 7 millions en 2022. À fin mars 2024, le carnet de commandes de Bio-UV s'établissait à 6,8 millions d'euros, contre 7,7 millions l'an dernier à la même époque. Le groupe s'est fixé pour objectifs "de renouer avec la croissance organique en 2024 et d'améliorer sa rentabilité".

Entreparticuliers.com

Entreparticuliers.com, site internet spécialisé sur le marché immobilier entre particuliers lancé en 2000, a dévoilé ses performances 2023 d'où ressort une perte annuelle de 109000 euros après un bénéfice de 67000 euros un an plus tôt. Le résultat d'exploitation de l'entreprise s'affiche à 164000 euros après 174000 en 2022. Le chiffre d'affaires ressort sur la période à 754000 euros contre 772 000 euros. A fin 2023, la trésorerie s'élève à 527000 euros. "L'objectif pour 2024 est de maintenir un résultat d'exploitation à ce niveau de rentabilité", précise un communiqué.

Eurazeo

Eurazeo a finalisé la cession de DORC (Dutch Ophthalmic Research Center) à Carl Zeiss Meditec AG, l'une des principales sociétés de technologie médicale au monde. La transaction matérialise un retour brut de 2,6 fois cash-on-cash et un taux de rendement interne (TRI) brut de 24% sur l'investissement initial, avec environ 386 millions d'euros de produit brut de cession revenant au bilan d'Eurazeo.

Fermentalg

Fermentalg annonce 15,9 millions d'euros de trésorerie à fin 2023 et estime disposer d'un horizon de liquidités jusqu'au milieu du deuxième trimestre 2025. Le spécialiste des microalgues affiche une perte nette de 14,14 millions d'euros sur l'exercice contre 9,87 millions en 2022, pour un chiffre d'affaires en repli de 47% à 4,1 millions d'euros. Le groupe accuse les "freins conjoncturels qui ont affecté la consommation, en particulier sur le segment de la nutraceutique", et "deux clients majeurs ayant fortement réduit ou complètement annulé leurs achats".

Gaussin

Gaussin annonce l'ouverture d'une procédure de sauvegarde par le Tribunal de Commerce de Vesoul, une décision qui "s'inscrit dans une volonté de garantir la pérennité de l'entreprise et de maintenir l'emploi". Le Tribunal a ouvert une période d'observation de 6 mois renouvelable. "Il n'y pas de situation de cessation des paiements et la continuité d'exploitation sur les six prochains mois est assurée par une trésorerie positive en date du 21 mars, sans recours à des financements externes" souligne le spécialiste de la mobilité innovante.

Genfit

La biotech spécialiste de l'amélioration de la vie des patients atteints de maladies rares du foie publiera ses résultats annuels.

Hunyvers

Le spécialiste du camping-car divulguera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Kering

Kering a annoncé l'acquisition de la société propriétaire de l'immeuble milanais situé via Monte Napoleone 8, pour un montant d'environ 1,3 milliard d'euros, auprès d'une filiale de Blackstone Property Partners Europe. Cet investissement s'inscrit dans le cadre de la stratégie immobilière sélective du groupe de luxe, visant à sécuriser des emplacements clés et hautement désirables pour ses Maisons. "Situé à l'angle le plus prestigieux du Quadrilatero della Moda, l'immeuble du XVIIIe siècle s'étend sur cinq étages, totalisant 11 800 mètres carrés de surface brute", précise le groupe.

LDC

Le fournisseur alimentaire de produits frais et surgelés dévoilera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Mauna Kea

La medtech spécialiste des outils de biopsie optique détaillera ses résultats annuels.

Obiz

Obiz, plateforme digitale de marketing relationnel, annonce la reconduction pour 3 ans de son contrat avec Vinci Autoroutes. En 2018, le pôle du groupe qui conçoit, finance, construit et exploite les autoroutes en France a créé le programme Ulys, "avec la promesse d'une expérience de voyage enrichie et personnalisée aux voyageurs de leurs autoroutes".

Prodware

Le spécialiste de la transformation digitale en Europe précisera ses résultats annuels.

Sanofi

Sanofi a annoncé avoir conclu un accord de principe pour régler environ 4000 litiges concernant des allégations selon lesquelles son médicament contre les brûlures d'estomac, le Zantac, accusé de provoquer des cancers, rapporte le Wall Street Journal. La société a précisé que les conditions financières de l'accord étaient confidentielles. Sanofi a ajouté qu'aucune concession en matière de responsabilité n'avait été faite.

Solutions 30

Solutions30 a dévoilé des résultats en nette amélioration au titre de 2023. Le groupe affiche une perte nette, part du groupe, de 22,7 millions d'euros, nettement réduite par rapport à celle de 2022 : 50,1 millions d'euros. L'Ebitda ajusté du spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies a bondi de 59,6% à 74,6 millions d'euros. La marge d'Ebitda ajusté est ressortie à 7,1%, en amélioration de 190 points de base, avec une marge à deux chiffres au Benelux.

Vallourec

Vallourec et NextChem Tech, filiale de NextChem dédiée aux technologies de décarbonation, ont signé un accord de partenariat visant à intégrer la solution de stockage d'hydrogène Delphy développée par le premier, dans des projets de production d'hydrogène et d'ammoniac verts auxquels le second participe en tant que leader mondial sur ce marché. La coopération se concentrera sur les synergies entre les technologies propriétaires de pointe pour la production d'ammoniac vert de NextChem, et le stockage d'hydrogène à haute capacité de Vallourec.

Vinpai

Le spécialiste des ingrédients fonctionnels à base d'algues et de végétaux à destination de l'agroalimentaire et de la cosmétique communiquera ses résultats annuels.

Xilam Animation

La société indépendante de production et de distribution de programmes d'animation livrera ses résultats annuels.