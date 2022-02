Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor: JP Morgan sous les 15% du capital et des votes information fournie par Cercle Finance • 01/02/2022 à 12:30









(CercleFinance.com) - La société JP Morgan Chase & Co a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en baisse, le 27 janvier 2022, les seuils de 15% du capital et des droits de vote de la société Accor Acquisition Company et détenir 14,74% du capital et des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte d'une diminution du nombre d'actions Accor Acquisition Company détenues dans le cadre d'un contrat avec un tiers (propriétaire desdites actions) conférant le droit à la société JP Morgan Chase & Co. d'utiliser lesdites actions à tout moment.





