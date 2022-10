Accor: hausse de 83% du CA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/10/2022 à 18:07

(CercleFinance.com) - Accor publie un chiffre d'affaires de 1149 ME au titre du 3e trimestre 2022, un chiffre en hausse de 83% à périmètre et change constants par rapport à la même période un an plus tôt (et +9% par rapport à la même période n 2019).



Le troisième trimestre 2022 confirme ainsi la nette amélioration de l'activité observée depuis le début de l'année



Ainsi, l'activité progresse aussi bien dans a division HotelServices (+84%, à 874 ME) que dans les Actifs Hôteliers & Autres (+80% à 283 ME).



'Ces performances solides combinées à une stricte discipline opérationnelle et financière nous permettent d'être confiants dans notre capacité à atteindre la fourchette haute de notre objectif d'Excédent Brut d'Exploitation sur l'année qui devrait s'établir entre 610 et 640 millions d'euros', explique Sébastien Bazin, Président-directeur général de Accor.