(CercleFinance.com) - Accor grimpe vers 23,8E mas ne valide pas de signal directionnel : il faut surveiller les 24,4E, seuil au-delà duquel le titre pourrait progresser sans entrave en direction de 27E

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris +4.03%