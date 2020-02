Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor : 'gap' des 34,96E comblé, incursion vers 33,96E Cercle Finance • 26/02/2020 à 18:00









(CercleFinance.com) - La pression vendeuse ne se relâche pas sur Accor qui a validé lundi la cassure du plancher des 36,7/36,8E (8 octobre, 27 janvier). Le 1er objectif qui était le comblement du 'gap' des 34,94E du 29 juin 2019 est atteint (33.96E au plus bas ce 27/02) et le titre se dirige vers une rechute au contact du plancher moyen terme des 32,4E.

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris -3.44%