Accor : 'gap' au-dessus de 40,03E, 41,3E en approche

(CercleFinance.com) - Accor ouvre un 'gap' au-dessus de 40,03E, le titre se rapproche du retracement du zénith des 41,3E du 26 juillet. Le titre pourrait tenter de s'extraire du corridor 36,7/40E 'par le haut', ce qui validerait mécaniquement un objectif de 43,3E... pas très ambitieux vu que le titre à 20% de retard sur le CAC40

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris +2.44%