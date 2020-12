Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor : fait un point sur ses objectifs financiers Cercle Finance • 01/12/2020 à 09:47









(CercleFinance.com) - Accor a procédé hier à une émission d'obligations convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes (OCEANE) d'un montant de 500 millions d'euros portant intérêt à un taux nominal annuel de 0,70% à échéance du 7 décembre 2027. En marge de cette annonce, le groupe a fait un point sur ses objectifs financiers. Accor enregistrera en 2020 un excédent brut d'exploitation négatif, avec un résultat net en perte de plus d'un milliard d'euros. ' Les premiers signes tangibles de reprise sont déjà visibles en Asie et dans le Pacifique, renforcés par les annonces des premiers vaccins anti-Covid ' indique le groupe. Accor ambitionne ainsi un retour à un Excédent Brut d'Exploitation positif dès 2021, dans l'hypothèse d'une absence de troisième vague de la pandémie, et de la réouverture des frontières avant la fin du premier trimestre 2021.

