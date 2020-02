Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor et Visa concluent un partenariat international Reuters • 18/02/2020 à 07:30









PARIS, 18 février (Reuters) - Accor ACPP.PA et Visa V.N annoncent mardi avoir conclu un partenariat international ouvrant de nouvelles possibilités de paiement aux membres du programme de fidélité ALL-Accor Live Limitless. Dans un communiqué, le premier groupe hôtelier européen et le leader mondial des paiements numériques précisent que ce partenariat associera le programme de fidélité d'Accor aux moyens de paiement de Visa, afin de créer une nouvelle carte, ALL Visa, utilisable partout où la carte Visa est acceptée. Ce partenariat avec Visa permettra à Accor de renforcer les avantages proposés aux 64 millions de membres de son nouveau programme de fidélité, ALL-Accor Live Limitless, et aux plus de 250 millions de clients du groupe à travers le monde. (Henri-Pierre André)

