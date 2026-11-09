Accor et Hard Rock annoncent une alliance mondiale

Accor ( 2 %, à 51,02 EUR) a annoncé lundi un partenariat mondial avec Hard Rock International dans la distribution, la fidélité et le développement hôtelier. L'accord permettra aux établissements participants de rejoindre la plateforme ALL Accor et confiera à Ennismore le pilotage de l'expansion internationale de l'enseigne.

L'accord permettra aux hôtels Hard Rock participants de bénéficier du réseau de vente d'Accor et de toucher les plus de 125 millions de membres de son programme de fidélité. Il concerne quatre enseignes : Hard Rock Hotels, Reverb by Hard Rock, Hard Rock Hotels & Casinos et Hard Rock Hotel & Residences. Le groupe américain conservera ses propres canaux de vente et de marketing direct.

Les membres des programmes ALL Accor et Unity by Hard Rock pourront convertir leurs points et bénéficier d'équivalences de statut. Selon le communiqué conjoint, de premiers avantages sont déjà proposés au Hard Rock Hotel New York.

Ce partenariat permettra à Accor de proposer davantage d'hôtels sur sa plateforme. Hard Rock pourra, de son côté, attirer de nouveaux clients et s'appuyer sur le groupe français pour se développer

Des objectifs de développement qui restent à préciser

Ennismore, détenu majoritairement par Accor, pilotera le développement international de Hard Rock Hotels avec l'appui des équipes du groupe français. Les partenaires ciblent l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie et le Pacifique, où ils envisagent des ouvertures sur de nouveaux marchés. Ennismore apportera également son expertise dans la gestion des hôtels.

"Aux côtés d'Accor et d'Ennismore, nous ouvrons un nouveau chapitre pour notre marque", a déclaré Jim Allen, président de Hard Rock International. Pour Sébastien Bazin, président-directeur général d'Accor, cet accord doit permettre d'accélérer l'expansion mondiale de l'enseigne et de créer de la valeur pour les parties prenantes.

Les deux groupes n'ont toutefois pas précisé ni le nombre d'ouvertures visées ni le calendrier prévu. Le nombre d'hôtels susceptibles de rejoindre ALL Accor et les retombées financières attendues pour le groupe français restent également inconnus.

A une heure de la clôture, l'action Accor gagne 2%.