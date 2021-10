Accor et Ennismore finalisent leur Joint-Venture

(AOF) - Accor devient, aux termes d’une fusion par apport de titres, actionnaire majoritaire d’Ennismore, nouvelle entité dont le groupe détient 66,67 %, les 33,33 % restants étant détenus par Sharan Pasricha. Parallèlement à cette opération, Accor déconsolide les actifs hôteliers en location regroupés au sein d’une structure distincte, créée en partenariat avec un fonds géré par Keys REIM, qui en devient actionnaire majoritaire avec une participation de 51 %, les filiales de Accor et d’Ennismore détenant respectivement 24,5 % de cette nouvelle entité.

Sharan Pasricha, fondateur d'Ennismore, et Gaurav Bhushan deviennent co-directeurs généraux de Ennismore, nouvelle entité asset light qui fonctionnera de manière autonome et réunit 14 marques hôtelières et de co-working, ainsi qu'une collection riche et variée de plus de 150 restaurants et lieux incontournables de la vie nocturne.

Le portefeuille Ennismore comprend aujourd'hui87 établissements, et 141projets fermes d'ouverture dans le monde, sous les marques singulières 21c Museum Hotels, 25hours, Delano, Gleneagles, Hyde, JO&JOE, Mama Shelter, Mondrian, Morgans Originals, SLS, SO/, The Hoxton, TRIBE, ou encore Working From.

