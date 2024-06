Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accor: en tête du CAC 40, Barclays voit un point d'entrée information fournie par Cercle Finance • 19/06/2024 à 13:58









(CercleFinance.com) - Accor monte mercredi à la Bourse de Paris à la suite d'un relèvement de conseil de Barclays, qui juge injustifiée la sous-performance du titre face à ses comparables.



L'action prend plus de 2% vers 13h45, signant la plus forte hausse de l'indice parisien CAC 40, lui-même en repli de 0,4%.



Dans une note, le broker fait remarquer que le titre a significativement sous-performé ses pairs ces 12 derniers mois pour désormais afficher une décote de 34% par rapport à InterContinental Hotels Group (IHG).



La valeur accuse également une décote par rapport à sa propre moyenne historique.



Pourtant, fait-il valoir, Accor génère un revenu par chambre disponible (RevPAR) bien supérieur à celui de ses concurrents et son objectif d'une croissance de 15% de son BPA à quatre ans est proche de celui de IHG en tenant compte des rachats d'actions.



'Si les catalyseurs restent limitées à court terme, nous considérons cet accès de faiblesse comme un point d'entrée attractif dans une optique de long terme', conclut-il.



Barclays relève en conséquence sa recommandation sur le titre de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer' avec un objectif de cours rehaussé de 33 à 48 euros.





Valeurs associées ACCOR 38.62 EUR Euronext Paris +1.93%