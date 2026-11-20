Le groupe hôtelier poursuit son repli en Bourse,reculant de 1,2 % ce vendredi à la Bourse de Paris, après déjà trois séances consécutives dans le rouge. Accor fait face à une offensive du fonds activiste Parvus Asset Management, qui réclame le départ de son PDG, Sébastien Bazin, et conteste le projet de rachat des participations minoritaires d'Ennismore pour 1,6 milliard d'euros. Une situation qui ravive les inquiétudes sur la gouvernance et la stratégie financière du groupe.

Selon le Financial Times, le fonds londonien Parvus, qui détient environ 14% du capital d'Accor, pour une participation valorisée à quelque 1,6 milliard d'euros, reproche à la direction une stratégie manquant de cohérence et une allocation du capital jugée erratique.

Dans une lettre citée par le quotidien britannique, l'investisseur menace de demander des comptes au conseil d'administration lors de la prochaine assemblée générale si aucun changement n'intervient. Il réclame notamment une évolution de la gouvernance et de l'équipe dirigeante, alors que Sébastien Bazin, aux commandes du groupe depuis 2013, a déjà annoncé son intention de quitter ses fonctions au plus tard à l'expiration de son mandat en 2028.

Cette offensive intervient quelques jours après l'annonce du projet d'Accor de racheter les participations minoritaires d'Ennismore, spécialiste de l'hôtellerie lifestyle, pour environ 1,6 milliard d'euros. Parvus estime qu'une opération de cette ampleur ne devrait pas être engagée par une équipe dirigeante sur le départ.

Le marché accueille donc fraîchement cette transaction. Les critiques du fonds activiste viennent ainsi accentuer la pression sur Accor, déjà confronté à plusieurs controverses récentes, dont un rapport du vendeur à découvert Grizzly Research et une enquête interne du conseil d'administration concernant Sébastien Bazin. Cette dernière n'a révélé aucun manquement.

AlphaValue, qui maintient sa recommandation " Add " sur Accor, estime que l'offensive de Parvus constitue une remise en question sérieuse de la politique d'allocation du capital du groupe. Si le bureau d'études considère toujours pertinente la stratégie de montée en gamme poursuivie par Accor, il souligne que sa réussite dépend désormais autant de la qualité de son exécution que de sa gouvernance. Le rachat d'Ennismore pourrait, à terme, créer une valeur importante, notamment dans la perspective d'une éventuelle introduction en Bourse de l'activité, mais risque également de retarder les retours aux actionnaires et de fragiliser le bilan à court terme.