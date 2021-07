Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor : en recul après ses semestriels information fournie par Cercle Finance • 29/07/2021 à 13:42









(CercleFinance.com) - Accor recule de plus de 2% après la publication d'un résultat net part du groupe positif à 67 millions d'euros au titre du premier semestre 2021, contre -1,51 milliard un an auparavant, et un excédent brut d'exploitation (EBE) à -120 millions, en amélioration organique de 58%. Le chiffre d'affaires du groupe hôtelier atteint 824 millions d'euros, en repli de 10% (-6% en données comparables). Par rapport à la même période en 2019, il ressort en baisse de 53%, pour un RevPAR en recul de 60% avec 'des situations très hétérogènes selon les pays'. 'Il est encore trop tôt pour tracer des perspectives sur la fin de l'année mais nous sommes confiants dans notre capacité à capturer la reprise dans toutes les zones et à déployer une vision réinventée du voyage', affirme le PDG Sébastien Bazin.

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris -1.31%