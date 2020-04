Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor : en hausse, un analyste reste à l'achat Cercle Finance • 03/04/2020 à 15:26









(CercleFinance.com) - Le titre Accor avance de +1,2% ce vendredi, dans une Bourse de Paris en nette baisse (-2%), alors que l'analyste Oddo BHF confirme sa recommandation 'achat' sur celui-ci, mais revoit son objectif de cours, passant de 31 à 26 euros après la suspension du dividende en 2020. S'il note 'une structure financière solide', le broker regrette néanmoins 'un contexte n'offrant toujours pas de visibilité à très court terme'. 'Nous resterons attentifs à un éventuel point d'inflexion, notamment les sorties de confinement en Europe, qui pourraient être un premier signal avant une détente ultérieure sur le segment du voyage', explique Oddo BHF.

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris -3.43%