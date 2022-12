Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor: en chute sur une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 12/12/2022 à 16:10









(CercleFinance.com) - Accor lâche 4% et fait ainsi figure de lanterne rouge du CAC40, pénalisé par des propos de Jefferies qui dégrade sa recommandation de 'conserver' à 'sous-performance' sur le titre de la chaine hôtelière, avec un objectif de cours ramené de 33 à 21 euros.



'La croissance est destructrice de valeur avec un ROIC de 6% attendu en 2023 et restera difficile en période de récession', estime le broker, ajoutant qu'Accor se traite en ligne avec InterContinental Hotels malgré le risque d'exécution.





