Accor: émission obligataire largement sursouscrite

(CercleFinance.com) - Accor annonce avoir procédé avec succès au placement d'une émission hybride perpétuelle d'un montant de 500 millions d'euros, assortie d'un coupon de 4,875%, avec une sursouscription proche de cinq fois qui 'reflète la confiance renouvelée des investisseurs'.



Le produit net de cette émission sera dédié aux besoins généraux de la chaine hôtelière, y compris le refinancement des 500 millions d'euros d'obligations non datées à taux fixe et à taux variable dans le cadre d'une offre publique d'achat.



Les titres de cette nouvelle obligation ont une première option de remboursement en juin 2030, et porteront un coupon de 4,875% jusqu'à cette date. Ils seront subordonnés à toute dette senior et, conformément aux normes IFRS, seront comptabilisés en fonds propres.





