(CercleFinance.com) - Accor tente d'efface la résistance des 28,7E (du 20 au 27/07/2022), laquelle est soulevée, ce qui ouvre en théorie la route des 32E, l'ex-zénith du 5/5/2022, voir des 34E, sommet majeur du 10/10/2022, testé juste avant l'invasion de l'Ukraine.





Valeurs associées ACCOR Euronext Paris +1.44%