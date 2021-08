Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor : double-creux sur 28,5E ? information fournie par Cercle Finance • 12/08/2021 à 11:44









(CercleFinance.com) - Accor avait validé un nouveau potentiel de repli avec la cassure du 28,9E (plancher du 19/017) mais le titre pourrait esquisser l'amorce d'une structure en double-creux sur 28,5E (plancher des 4 et 10 août). Reste toutefois à triompher de la résistance oblique court terme qui gravite vers 30E puis à refranchir l'ex-ligne de support majeure des 31,25E.

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris +1.25%