Accor : développement de ses marques lifestyle avec TRIBE

(CercleFinance.com) - Accor renforce ses ambitions dans le lifestyle avec TRIBE en prévoyant d'ouvrir plus de 50 hôtels dans le monde entier. En Europe, outre Paris, Amsterdam ou Varsovie où des hôtels ont déjà été signés, des projets dans des villes comme Berlin, Londres, Bruxelles, Lisbonne et Vienne sont en passe d'être finalisés. Sur les cinq prochaines années, l'enseigne prévoit ainsi d'ouvrir à l'échelle internationale un total de 150 établissements. Cette année verra l'ouverture du premier hôtel de la marque en Europe avec le TRIBE Paris Batignolles. Le TRIBE Orléans Centre-Ville suivra également en 2021. Un hôtel TRIBE verra également le jour à Amsterdam en 2021 tout comme Le TRIBE Saint-Ouen (Paris, France). Le TRIBE Warszawa (Pologne) et TRIBE Manchester (Angleterre) sont prévus pour 2022.

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris -3.06%