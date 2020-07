Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor : de nouveau au contact des 25E Cercle Finance • 02/07/2020 à 10:51









(CercleFinance.com) - Accor se retrouve de nouveau au contact des 25E, au lendemain d'un rupture baissière sous 23,8E suivie de la fermeture du 'gap' des 22,8E du 25 mai. Un nouveau scénario de renversement de polarité 'improbable' (en intraday le 1er juillet) mais qui laisse la porte ouverte à un possible re-test de la résistance des 27E.

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris +4.65%