Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accor: dans le vert avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 23/02/2024 à 14:42









(CercleFinance.com) - Accor prend plus de 1% et surperforme ainsi légèrement le CAC40, sur fond de propos favorables de Stifel qui maintient sa recommandation 'achat' sur le titre de la chaine hôtelière avec un objectif de cours remonté de 45 à 48 euros.



Le broker juge les résultats dévoilés par le groupe français la veille 'très solides, convertissant la forte dynamique du RevPAR en une performance opérationnelle et cash solide, avec des perspectives confiantes et une communication impeccable'.





Valeurs associées ACCOR Euronext Paris +0.79%