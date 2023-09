Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor: dans le vert après un relèvement de note de crédit information fournie par Cercle Finance • 13/09/2023 à 13:45









(CercleFinance.com) - Accor gagne 2% et surperforme ainsi la tendance à Paris, au lendemain d'un relèvement par S&P de sa note de crédit à la catégorie 'investment grade', l'agence étant passée de BB+ à BBB- avec une perspective ramenée de positive à stable, selon Stifel.



'Ceci devrait paver la voie pour que la direction mette en oeuvre son plan d'allocation de capitaux', juge le broker, qui réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 41 euros sur le titre, sa valeur favorite dans le secteur hôtelier.



'Nous attendrions maintenant la mise en oeuvre de la première tranche d'un programme de rachats d'actions dans les prochains mois', avance Stifel, soulignant que 'la distribution de cash de trois milliards d'euros n'est pas liée à des cessions d'actifs'.





