Accor: croissance de 85% du CA à 701 ME au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Le Groupe enregistre un chiffre d'affaires de 701 millions d'euros pour le premier trimestre 2022, en croissance de 85% à périmètre et change constants (pcc) par rapport au premier trimestre 2021.



HotelServices, qui regroupe les redevances de Management & Franchise (M&F) et les Services aux propriétaires, a généré un chiffre d'affaires de 507 millions d'euros, en hausse de 105% à pcc par rapport au premier trimestre 2021 (-25% à pcc par rapport au premier trimestre 2019).



Au cours du premier trimestre 2022, le RevPAR du Groupe a plus que doublé (+108% en données publiées) par rapport au premier trimestre 2021 mais affiche encore une baisse de -25% par rapport au premier trimestre 2019.



Le chiffre d'affaires des ' Actifs Hôteliers et Autres ' est en croissance de 52% à pcc par rapport au premier trimestre 2021 (-19% à pcc par rapport à l'exercice 2019).



' Pour l'exercice 2022, la croissance nette du réseau est attendue à 3,5%, comme annoncé lors de la publication des résultats annuels 2021, avec une accélération des ouvertures attendue à partir du second trimestre ' indique le groupe.





