Accor : croissance de 79% du CA au 3ème trimestre 2021

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe atteint 589 millions d'euros au troisième trimestre 2021, en croissance de 79% en données publiées (79% en données comparables) par rapport au 3ème trimestre 2020 (soit -40% par rapport au 3ème trimestre 2019). Le RevPAR du Groupe affiche une baisse globale de 37% sur le 3ème trimestre 2021 par rapport au 3ème trimestre 2019. HotelServices, qui regroupe les redevances de Management & Franchise (M&F) et les Services aux propriétaires, a généré un chiffre d'affaires de 440 millions d'euros, en hausse de 94% à pcc par rapport au 3ème trimestre 2020 (-42% à pcc par rapport au 3ème trimestre 2019). L'activité Management & Franchise (M&F) enregistre un chiffre d'affaires de 151 millions d'euros, en hausse de 107% à pcc par rapport au 3ème trimestre 2020 (-45% à pcc par rapport au 3ème trimestre 2019) A fin septembre 2021, le Groupe dispose d'un parc hôtelier de 769 000 chambres (5 252 hôtels) et d'un pipeline de 211 000 chambres (1 187 hôtels). ' Accor améliore ses objectifs de sensibilité de son Excèdent Brut d'Exploitation au point de RevPAR, désormais inférieure à 17 millions d'euros par rapport à 2019 (contre légèrement inférieure à 18 millions d'euros précédemment), et de consommation de liquidité mensuelle désormais inférieure à 35 millions d'euros (contre 40 millions d'euros précédemment) ' indique le groupe.

