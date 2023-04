Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor: croissance de 54% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 27/04/2023 à 18:00









(CercleFinance.com) - Le Groupe enregistre un chiffre d'affaires de 1 139 millions d'euros pour le premier trimestre 2023, en croissance de 54% à périmètre et change constants (pcc) par rapport au premier trimestre 2022.



Par division (hors Holding & Intercos), le chiffre d'affaires du Groupe se réparti entre la division Premium, Milieu de Gamme et Économique pour 681 millions d'euros, en hausse de 62% à pcc par rapport au premier trimestre 2022, et la division Luxe & Lifestyle pour 477 millions d'euros en hausse de 52% à pcc.



' Le premier trimestre 2023 démontre une fois de plus la solidité de la reprise de l'activité trimestre après trimestre. Cette nouvelle accélération des RevPAR (+19% par rapport au premier trimestre 2019) traduit notamment le rebond des hôtels en Asie à la suite de la levée de la stricte politique ' zéro Covid ' en Chine à la fin de l'année 2022 ' indique le groupe.



' Grâce à ce très bon début d'année, nous relevons nos objectifs pour 2023 où le Groupe devrait connaître une croissance à deux chiffres de son RevPAR par rapport à 2022.”





Valeurs associées ACCOR Euronext Paris -0.51%