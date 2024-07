Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accor: croissance de 13% de l'EBE semestriel information fournie par Cercle Finance • 25/07/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Accor dévoile un résultat net part du groupe (RNPG) de 253 millions d'euros pour le premier semestre 2024 contre 248 millions sur la même période en 2023, et un excédent brut d'exploitation (EBE) en croissance de 13% à 504 millions.



Le chiffre d'affaires de la chaine hôtelière a augmenté de 11% à 2,68 milliards d'euros (+4% pour la division premium, milieu de gamme et économique et +22% pour la division luxe & lifestyle), avec un RevPAR (revenu par chambre disponible) accru de 6%.



Pour l'exercice 2024, Accor annonce les perspectives d'un EBE entre 1.095 et 1.125 millions d'euros, d'une contribution positive à l'EBE des services aux propriétaires, ainsi que de croissances du RevPAR entre 4 et 5% et du réseau entre 3 et 4%.





