Accor confirme ses objectifs après une hausse de l'activité en 2024

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

Le géant français de l'hôtellerie Accor a confirmé jeudi ses objectifs de croissance à moyen terme après un chiffre d'affaires en hausse de 11% en 2024 et un bénéfice net de 610 millions d'euros, en léger recul en raison d'une charge d'impôts plus importante qu'en 2023.

Le sixième groupe hôtelier mondial, qui possède des enseignes comme Ibis, Sofitel, Novotel, Mercure ou Pullman, proposera par ailleurs par anticipation le renouvellement du mandat de son PDG Sébastien Bazin pour 3 ans à l'occasion de l'assemblée générale du groupe en mai.

Le mandat du PDG, à la tête d'Accor depuis fin 2013, devait prendre fin en mai 2026.

Le groupe va également lancer en 2025 le processus de cession d'AccorInvest, son ex-pôle immobilier, dont il détient encore 30% des parts, a indiqué la directrice financière du groupe Martine Gerow, lors d'un point téléphonique.

"Nous estimons que ce processus va durer environ 18 mois et nous espérons qu'il sera conclu dans le cadre de l'exercice 2026", a-t-elle précisé.

AccorInvest détient notamment les murs et les fonds des hôtels F1, qu'il cherche à céder selon une information des Echos, tandis qu'Accor détient la marque.

"AccorInvest a engagé un programme de cession d'actifs, qui est abouti pour environ 50%, et F1 fait partie de ce programme. Accor n'a pas à commenter plus largement au-delà de ça", a indiqué Mme Gerow interrogée par l'AFP.

"Nous soutiendrons AccorInvest dans ce programme", a-t-elle ajouté.

Accor précise dans son communiqué de résultats que sa filiale a "maintenu son activité, indépendamment de son plan de cession d'actifs, et a enregistré d'importantes plus-values sur ses actifs cédés" en 2024.

Accor a enregistré l'an dernier un chiffre d'affaires de 5,60 milliards d'euros, en hausse de 11%, légèrement au-dessus des attentes des analystes interrogés par Bloomberg (5,52 milliards).

La division "luxe et lifestyle" a vu son activité croître de 19%, à 2,58 milliards d'euros, et la division "premium, milieu de gamme et économique" a, elle, crû de 5% à 3,10 milliards d'euros.

Sur l'ensemble de 2024, le RevPAR (revenu par chambre, indicateur phare de l'industrie) a progressé de 5,7% à 75 euros et l'excédent brut d'exploitation (EBE) de 12% à 1,12 milliard d'euros.

"En 2025, nous allons nous concentrer sur l'atteinte de nos objectifs de moyen terme, l'accélération sur les marchés à fort potentiel, - environ 60% de nos ouvertures en 2025 se feront sur la région Moyen-Orient, Afrique et Asie-Pacifique- et l'amélioration continue du modèle opérationnel du groupe", a indiqué la directrice financière.

Accor est présent dans plus de 110 pays avec 5.682 hôtels (dont 293 ouverts l'an dernier) et environ 10.000 restaurants et bars.