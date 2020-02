ACCOR : chiffre d'affaires 2019 en hausse

(AOF) - Accor a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 4,049 milliards d'euros, en en hausse de 3,8% à périmètre et change constants et de 16% en données publiées. L'excédent brut d'exploitation s'établit à 825 millions, en progression de 5,9% en données comparables et de 14,8% en données publiées. Ce montant est en ligne avec la fourchette d'objectif communiquée par le groupe en octobre dernier, entre 820 et 840 millions d'euros. La marge sur excédent brut d'exploitation est en baisse de 0,2 point à 20,4%.

Le résultat net part du groupe s'élève à 464 millions d'euros. Sur la même période en 2018, la cession de 65% du capital d'AccorInvest avait permis d'enregistrer une plus-value de 2,4 milliards d'euros.

Accor soumettra à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires du 30 avril prochain le paiement d'un dividende de 1,05 euro par action assorti d'une option de paiement à 100% en numéraire ou à 100% en actions avec une décote de 5%.

Venant s'ajouter au programme de rachat d'actions de 300 millions d'euros déjà lancé le 20 janvier 2020, deux nouveaux programmes de rachat d'actions seront lancés pour300 millions d'euros en 2020 et 400 millions d'euros en 2021.

Au-delà, le groupe envisage de maintenir une politique de retour aux actionnaires en plus de sa politique de distribution de dividendes ordinaires.

"En 2019, le groupe affiche une nouvelle fois des résultats records. Ces performances sont d'autant plus marquantes qu'elles s'inscrivent dans un contexte macroéconomique perturbé et ont été atteintes alors que nous achevions notre transformation en parallèle à notre développement", a commenté le PDG, Sébastien Bazin.

