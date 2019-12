Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor : cède 85,8% dans Orbis à AccorInvest Cercle Finance • 16/12/2019 à 18:30









(CercleFinance.com) - Accor annonce un accord pour céder sa participation de 85,8% dans Orbis à AccorInvest au prix de 115 zlotys par action, correspondant à un produit de 4,55 milliards de zlotys (1,06 milliard d'euros) Cet accord intervient à la suite de l'acquisition de l'activité de Management et Franchise de Orbis par Accor pour 286 millions d'euros en octobre dernier. Cette cession prendra la forme d'une offre publique d'achat, qui sera déposée demainpar AccorInvest auprès de l'Autorité Polonaise de Surveillance Financière, et qui visera la totalité des actions du capital d'Orbis, au prix de 115 zlotys par action. La finalisation de la transaction est attendue pour la fin du premier trimestre 2020.

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris +2.06%