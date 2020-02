Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor : cassure des 36,7/36,8E de mauvais augure Cercle Finance • 24/02/2020 à 14:08









(CercleFinance.com) - Les investisseurs prennent peur et Accor valide la cassure du plancher des 36,7/36,8E (8 octobre, 27 janvier). Voilà un scénario graphique de mauvais augure avec comme 1er objectif le comblement du 'gap' des 34,94E du 29 juin 2019... dans le meilleur des cas, une rechute vers le plancher moyen terme des 32,4E ne peut plus être exclue.

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris -6.34%