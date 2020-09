Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor : cale sous 27,5E, menace le support oblique des 26E Cercle Finance • 08/09/2020 à 17:28









(CercleFinance.com) - Accor cale sous 27,5E et menace le support oblique des 26E (base du canal haussier) : le titre risque de venir visiter la zone de soutien des 23,3E du 1er au 22 juillet.

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris -3.04%