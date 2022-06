Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor : bute sur 29E, pullback vers 28E information fournie par Cercle Finance • 21/06/2022 à 16:31









(CercleFinance.com) - Accor voit sa tentative de rebond sur le solide support des 27E (testé le 14 mars, puis du 6 au 14 avril, puis les 13/14 juin) s'enrayer rapidement: le titre amorce un pullback vers 28E qui n'est pas trop inquiétant mais traduit une réticence des acheteurs.

Accor reste sous la menace d'un retour sur le plancher annuel des 23,5/23,7E du 8 mars.





