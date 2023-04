Accor: boosté par plusieurs analyses positives information fournie par Cercle Finance • 11/04/2023 à 16:43

(CercleFinance.com) - Le titre poursuit aujourd'hui sa progression (+1,5%) après une hausse de +5% jeudi dernier. La valeur profite de plusieurs analyses positives.



Morgan Stanley a relevé mardi son opinion sur le titre Accor, passant de 'pondération en ligne' à 'surpondérer' avec un objectif de cours porté de 35 à 37 euros.



Dans une note sectorielle, la banque américaine dit considérer le groupe français comme un grand bénéficiaire potentiel de la tendance à la montée en puissance de l'hôtellerie de luxe.



La firme new-yorkaise estime en effet qu'Accor devrait être un gagnant 'clé' du développement du marché dit 'Luxury & Lifestyle', un segment qu'elle estime pour l'instant mal compris et sous-estimé par les investisseurs.



Mais Morgan Stanley souligne que ce marché - qui ne représente que 4% des chambres aujourd'hui - devrait générer à terme près de 20% du marché grâce à la vigueur de son revenu moyen par chambre disponible (RevPAR).



De ce point de vue, la firme de Wall Street juge qu'Accor est particulièrement bien placé pour profiter de cette transformation, puisque ses activités dans le luxe et le style de vie sont appelées à représenter, à terme, plus de 30% de son chiffre d'affaires.



Stifel relève également sa recommandation sur Accor de 'conserver' à 'achat', avec un nouvel objectif de cours de 35 euros, contre 32 euros précédemment, dans une note sur le groupe hôtelier français et sur son pair britannique Intercontinental (sur lequel il reste à 'conserver').



Dans le résumé de sa note, le broker indique percevoir du potentiel de hausse pour les attentes sur Accor, et que ses propres estimations s'établissent significativement au-dessus du consensus pour la première fois depuis plusieurs années.



'La finalisation de l'évolution vers un modèle léger en actifs devrait aussi agir comme un catalyseur, et conduirait en fin de compte à une optionalité significative de retour de trésorerie', ajoute Stifel.



Deutsche Bank a conservé dans sa dernière analyse sa recommandation d'achat sur Accor, ainsi que son objectif de cours de 36 euros.



D'après lui, Accor a bénéficié d'un bon redémarrage de l'activité il y a environ un an, grâce à son exposition à l'Europe, aux Amériques et au Moyen-Orient.



Pourtant, le titre n'en a pourtant que partiellement bénéficié, souligne-t-il, dans la mesure où le groupe génère également 25% de son chiffre d'affaires en Asie, où l'activité vient tout juste de reprendre.



Concernant 2023, Deutsche Bank dit viser un Ebitda de 928 millions d'euros, dans le haut de la fourchette des estimations des analystes, qui s'étagent actuellement entre 766 et 968 millions d'euros.



S'agissant de la présentation de la nouvelle organisation du groupe, prévue le 27 juin prochain, l'analyste estime que cette présentation pourrait constituer les prémisses d'une décision plus radicale, à savoir une prochaine scission voire une vente de l'une de ses deux activités, plus vraisemblablement celle de luxe et de style de vie (Lifestyle & Luxury), conclut-il.