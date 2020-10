Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor : bondit vers 25,22E, les 26,5E en vue Cercle Finance • 06/10/2020 à 18:47









(CercleFinance.com) - Accor bondit de +7%, de 23,6E vers 25,22E (après +3,3% la veille) et teste la résistance du 11 août (potentielle E/T/E). Le titre pourrait poursuivre en direction de la résistance baissière oblique moyen terme qui gravite vers 26,5E.

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris +6.82%