Accor: bien orienté avec un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - Accor gagne plus de 1% et surperforme ainsi la tendance à Paris, aidé par un relèvement de conseil chez Jefferies de 'sous-performance' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 30 à 47 euros, sur le titre de la chaine hôtelière française.



Alors que la politique d'allocation du capital est selon lui passée à la 'simplification', le broker indique voir maintenant pour Accor 'une trajectoire de croissance et de rentabilité claire, et une clarté sur les rendements pour les actionnaires'.





Valeurs associées ACCOR Euronext Paris +1.60%