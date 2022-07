Accor: bénéfice de 32 ME au 1er semestre 2022 information fournie par Cercle Finance • 28/07/2022 à 10:01

(CercleFinance.com) - Le groupe réalise un chiffre d'affaires de 1 725 millions d'euros au premier semestre 2022, en croissance de 97% à périmètre et change constants (pcc) par rapport au premier semestre 2021. Par activité, cette progression se décline en une croissance de 119% pour HotelServices et de 57% pour les Actifs Hôteliers & Autres.



Le RevPAR du groupe affiche une baisse globale de -11% au premier semestre 2022 par rapport au premier semestre 2019 et une hausse de +1% au second trimestre 2022 par rapport au second trimestre 2019.



L'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) s'établit à 205 millions d'euros au premier semestre 2022, alors qu'il était négatif à -120 millions d'euros au premier semestre 2021. Le résultat net part du Groupe est un bénéfice de 32 millions d'euros contre 67 millions d'euros au premier semestre 2021.



' Sur la base de l'activité enregistrée au premier semestre, et en tenant compte des incertitudes macro-économiques actuelles pesant sur le second semestre, le Groupe prévoit un Excédent Brut d'Exploitation supérieur à 550 millions d'euros pour l'année 2022 ' indique le groupe.