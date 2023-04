Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor: Banyan Tree va ouvrir son 1er hôtel en Europe information fournie par Cercle Finance • 24/04/2023 à 10:23









(CercleFinance.com) - Accor fait savoir que le Banyan Tree Group, l'un des plus grands groupes hôteliers multi-marques au monde, s'apprête à faire ses débuts en Europe avec l'ouverture prochaine du Banyan Tree Varko Bay, un futur resort de luxe, établi sur la péninsule de Varko, à Pogonia (Grèce), concrétisant ainsi le partenariat Banyan Tree - Accor.



Ce complexe cinq étoiles, dont l'ouverture est prévue en 2026, comprendra quelque 116 villas et 45 résidences de marque qui 's'intégreront parfaitement au magnifique littoral de la péninsule de Varko', assure le groupe.



Selon le communiqué, le Banyan Tree Varko Bay sera 'construit et exploité conformément à des critères strictes en matière de développement

durable et d'écosensibilité, plongeant les hôtes dans un environnement naturel préservé'.





Valeurs associées ACCOR Euronext Paris +0.73%