Accor : baisse de 17% du CA à 768 ME au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe atteint 768 millions d'euros au premier trimestre 2020, en baisse de 17,0% en données publiées et de 15,8% en données comparables. Le RevPAR est en baisse de 25,4%. ' Ce repli traduit la détérioration brutale de l'environnement, liée à la propagation à l'échelle mondiale de l'épidémie de Covid-19, d'abord en Asie-Pacifique (-33,7%) puis dans d'autres régions notamment en Europe (-23,2%) et en Amérique du Nord (-22,2%) ' indique le groupe. Le chiffre d'affaires d'HotelServices, qui exploite sous contrat de franchise et de management 5 085 hôtels (746 903 chambres) à fin mars 2020, s'établit à 540 millions d'euros, en baisse de 17,5% en données comparables. Le chiffre d'affaires des ' Actifs Hôteliers et Autres ' a baissé de 13,0% en données comparables.

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris +0.47%