Accor, Alstom, Axa, Sanofi... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Accor

Accor a annoncé la finalisation de son programme de rachat d'actions lancé le 10 octobre 2023 pour un montant de 400 millions d'euros. Le groupe hôtelier précise qu'à l'issue de ce programme, le groupe a acquis un peu plus de 12,64 millions d'actions à un prix moyen de 31,64 euros.

Accor a annoncé la conclusion d'un accord avec un consortium de 13 banques portant sur la mise en place d'une nouvelle ligne de crédit renouvelable de 1 milliard d'euros. Cette nouvelle ligne de crédit à cinq ans est assortie de deux options d'extension d'un an, exerçables en 2024 et 2025, et remplace la ligne de crédit non tirée de 1,2 milliard d'euros conclue en juin 2018. Le groupe hôtelier souligne qu'il s'agit de renforcer et allonger la maturité moyenne de sa liquidité.

Alstom

Alstom a remporté un contrat d'environ 900 millions d'euros portant sur la maintenance des trains régionaux VLocity et Classic dans l'État de Victoria, en Australie, pour les dix prochaines années. Dans le cadre de ce nouveau marché, le spécialiste du ferroviaire améliorera la fiabilité et la disponibilité des trains VLocity et Classic, "garantira des économies de carburant significatives et créera un nouveau centre de contrôle des trains".

Axa

Axa a annoncé que sa filiale Axa France Vie a conclu un contrat de réassurance avec Axa Réassurance Vie France (ARVF), une société de réassurance codétenue par AXA Assurances Vie Mutuelle et AXA Assurances IARD Mutuelle. Ce traité de réassurance couvrira au total 12 milliards d'euros de réserves d'épargne, dont 10 milliards d'euros de contrats relatifs à des produits en fonds général traditionnel.

Boiron

La baisse attendue des ventes de tests Covid, associée au faible niveau de pathologies hivernales de cette fin d'année, devrait entraîner un recul du chiffre d'affaires du groupe Boiron ainsi qu'une légère baisse du résultat opérationnel en 2023 par rapport à 2022, avant autres produits et charges opérationnels. C'est ce qu'annonce le spécialiste de l'homéopathie suite à son Conseil d'Administration du 19 décembre 2023.

Carbios

Carbios a reçu un premier versement de 1,2 million d'euros de la part de l'Ademe pour le projet de recherche Opti-Zyme, mené en partenariat avec l'INRAE, l'INSA et le CNRS via les unités mixtes de service TWB et de recherche TBI, projet co-financé par l'État dans le cadre de France 2030. Le spécialiste des technologies biologiques visant à réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles précise que ce projet d'une durée de 4 ans a pour but d'investiguer les leviers scientifiques et techniques pour accroître la compétitivité du procédé.

Compagnie des Alpes

Le groupe Compagnie des Alpes annonce que Nicolas Delord prendra la direction générale de sa filiale travelfactory le 8 janvier avec pour mission de "renforcer sa position de tour opérateur européen leader des séjours packagés au ski". Il s'agira de bâtir le plan de développement sur le moyen terme avec les managers de la filiale. Nicolas Delord a occupé plusieurs postes de direction chez Fram, Kuoni et Thomas Cook France.

Exel Industries

Le spécialiste de la pulvérisation pour l'agriculture et l'industrie communiquera ses résultats annuels.

Hopium

Hopium annonce poursuivre actuellement des discussions avancées avec un groupe chinois "de dimension internationale", en vue d'un partenariat "industriel et capitalistique". Le spécialiste des systèmes de piles à combustible hydrogène pour les secteurs de la mobilité durable et du stationnaire précise qu'un accord lui permettrait de finaliser le développement de son système de pile à hydrogène jusqu'au niveau TRL9 en prenant le relais d'Atlas Special Opportunities, d'assainir sa situation financière et de financer la construction d'une première usine pilote.

Medesis Pharma

Medesis Pharma annonce la réalisation d'une augmentation de capital de 440000 euros. La biotech développant des médicaments à partir d'une technologie propriétaire d'administration de principes actifs en nano micelles par voie buccale, précise qu'il s'agira notamment de poursuivre le développement de son étude clinique de phase 2 pour le traitement de la maladie d'Alzheimer. La dilution induite est de 11%. À l'issue de cette opération, le capital de Medesis Pharma est composé de 4,96 millions d'actions d'une valeur nominale de 0,50 euro.

Poujoulat

Au premier semestre, clos fin septembre, de l'exercice 2023/2024, Poujoulat a enregistré des résultats en repli, impactés notamment par la hausse des coûts (matières premières, énergie, masse salariale...) et l'absence d'augmentation tarifaire destinée à donner plus de visibilité aux clients. En un an, le résultat net est passé de 12,66 millions d'euros à 5,63 millions d'euros et le résultat opérationnel, de 16,68 millions d'euros à 8,06 millions d'euros. Le chiffre d'affaires a augmenté de 4,1% à 175,15 millions d'euros.