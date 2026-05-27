Accor accusé de "traite d'êtres humains": un audit interne montre une "absence de défaillances systémiques" (groupe)

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

Le groupe d'hôtellerie Accor a présenté mercredi les résultats d'un audit interne qui montrent une "absence de défaillances systémiques" ainsi qu'un "décalage entre les allégations et la réalité" après les accusations de traites d'êtres humains ou d'enfant lancées par une société financière en mars.

A la suite de cet audit, auquel s'est ajouté un audit externe, le groupe hôtelier français a annoncé lors de son assemblée générale mettre en place "des mesures concrètes", notamment "un cadre juridique et un suivi plus stricts" et "le suivi des hôtels qui ne respecteraient pas les standards d'Accor en la matière avec des sanctions associées claires".

Selon la directrice du développement durable Corine Pont, il y a "un décalage entre les allégations et la réalité".

Elle a également souligné que le rapport "se concentrait uniquement sur des demandes de propositions commerciales. Aucun séjour ni aucune réservation n'ont été effectivement réalisées ou confirmées dans le cadre de ces tests", les hôtels ayant par exemple interrompu les échanges suspects.

"Ces éléments démontrent que nos équipes sont alertes et que nos procédures, bien qu'améliorables, ne souffrent pas de défaillances systémiques".

L'audit externe mené par la cabinet GoodCorporation, qui a testé 255 hôtels dans 56 pays, "a permis d'identifier des points à renforcer dans l'application concrète de nos procédures", a-t-elle ajouté.

En mars, le cours de Bourse d'Accor avait chuté après la publication d'un rapport du vendeur à découvert Grizzly, société financière qui parie à la baisse sur le cours d'une action, accusant le groupe de traites d'êtres humains et d'enfants.