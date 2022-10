Accor: accroît son implantation au Maroc information fournie par Cercle Finance • 03/10/2022 à 10:45

(CercleFinance.com) - Katara Hospitality et Accor étendent leur partenariat et annoncent l'ouverture du Fairmont Tazi Palace à Tanger pour le 1er novembre 2022.



Ce nouvel établissement luxueux va asseoir le partenariat long terme qu'ont scellé les 2 groupes, Katara Hospitality possédant déjà de nombreux hôtels dont Accor assure la gestion.



Le Fairmont Tazi Palace Tanger comprendra 133 chambres et suites, un spa, plusieurs restaurants et bars, mais également de nombreux espaces destinés à la clientèle d'affaires.



'Notre implication et l'investissement réalisés dans le cadre de cette rénovation reflètent la stratégie de développement à l'international de Katara Hospitality'déclare son Excellence Mr. Ali Bin Ahmed Al Kuwari, Chairman de Katara Hospitality.



Situé au coeur de la ville de Tanger, le Fairmont Tazi Palace, dispose d'un emplacement idéal et permet à ses clients de bénéficier de tous les atouts touristiques de la ville, le tout à 10 minutes du centre et de la célèbre Corniche, et à seulement 20 minutes de l'aéroport.



'Le Fairmont Tazi Palace s'ajoute à notre collection d'hôtels de luxe au Maroc 'souligne Sébastien Bazin, Chairman et CEO Accor. 'Et quelle meilleure marque que Fairmont pour donner à ce lieu toute la quintessence du luxe qu'il mérite.'